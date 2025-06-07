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عربي و دولي

ترامب يؤكد مجدداً: لن يُسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم

2025-06-07 | 00:20
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ترامب يؤكد مجدداً: لن يُسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم
ترامب يؤكد مجدداً: لن يُسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأكيده على أن إيران "لن يُسمح لها بتخصيب اليورانيوم"، رغم تقارير تفيد أن الاتفاق الذي اقترحته واشنطن سيسمح لطهران بذلك بمستويات منخفضة ولفترة مؤقتة.

وقال ترامب للصحفيين، الجمعة: "لن يخصبوا. إذا خصبوا اليورانيوم فسنضطر إلى اللجوء لطريقة أخرى"، في تلميح إلى ضربة عسكرية ضد المواقع النووية الإيرانية في حال فشل الاتفاق.
وفي الوقت نفسه، أكد الرئيس الأميركي أن الاتفاق الدبلوماسي هو خياره المفضل.
 وكان ترامب أطلق تصريحات مشابهة قبل أيام.
وتعثرت المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، التي تهدف إلى حل نزاع مستمر منذ عقود بشأن طموحات طهران النووية، بسبب خلافات حول تخصيب اليورانيوم.
وأجرت واشنطن وطهران 5 جولات مباحثات منذ نيسان الماضي للتوصل إلى اتفاق جديد، يحل مكان ذاك المبرم عام 2015 الذي أعلن ترامب انسحاب بلاده منه خلال ولايته الأولى عام 2018.
وقال ترامب الإثنين إن إدارته لن تسمح بـ"أي تخصيب لليورانيوم"، رغم إصرار إيران على حقها في هذا الصدد بموجب معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
وأشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الأربعاء، إلى أن مقترح واشنطن يتعارض مع مصالح طهران الوطنية.
 
ترامب يؤكد مجدداً: لن يُسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم

عربي و دولي

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