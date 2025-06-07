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عربي و دولي

زيلينسكي يكشف مفاجأة عن "شبكة العنكبوت"

2025-06-07 | 00:28
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زيلينسكي يكشف مفاجأة عن &quot;شبكة العنكبوت&quot;
زيلينسكي يكشف مفاجأة عن "شبكة العنكبوت"

عقب مرور نحو أسبوع على العملية المفاجئة التي نفذتها أوكرانيا باستهداف 4 مطارات عسكرية روسية بطائرات مسيرة، كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تفاصيل عدة عن هذا الهجوم الذي حمل اسم "شبكة العنكبوت".

فقد أوضح زيلينسكي في مقابلة مع شبكة "إي بي سي نيوز" الأميركية تبث غداً الأحد، أن سائقي الشاحنات الروس الذين نقلوا ما شكل منصاتٍ للهجوم الأوكراني المفاجئ واسع النطاق بطائرات مسيّرة على الطائرات الحربية الروسية، فعلوا ذلك عن غير قصد.
كما أشار إلى أن الطائرات المسيّرة المستخدمة في الهجوم كانت مُخبأة في ما يشبه "المنازل المتنقلة" ذات أسقف قابلة للطي، حُمِّلت على الشاحنات ثم فُتحت عن بُعد لتنفيذ العملية.
وقال زيلينسكي "لم يكن السائقون على درايةٍ بأي شيء بل قاموا بعملهم فحسب".
وشدد على أن السائقين لم يدركوا أن الحاويات التي نقلوها كانت مجهزة سرًا بطائرات بدون طيار من شأنها مهاجمة المطارات الروسية وإتلاف معدات عسكرية بمليارات الدولارات.
إلى ذلك، أكد أن أجهزة المخابرات الأوكرانية "استخدمت أسلحتها فقط" ولم تستعمل أي معدات من ترسانة الحلفاء. وقال: "أردت بشدة استخدام ما ننتجه فقط".
في المقابل، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت متأخر ليل الجمعة ردا على سؤال حول العملية وما إذا كان لا يزال يعتقد أن كييف لا تملك ما يكفي من الأوراق للصمود وعدم المساومة: "لقد أعطوا بوتين سببًا لقصفهم بشدة".
وكانت روسيا شنت، أمس الجمعة، هجوما واسعا بالمسيرات والصواريخ نحو الأراضي الأوكرانية، مشيرة إلى أنه رد على قصف مطاراتها.
يشار إلى أن أوكرانيا كانت أعلنت سابقا أنها ألحقت أضرارًا بأكثر من 40 قاذفة روسية في الهجوم المذكور الذي أطلقت عليه عملية "شبكة العنكبوت"، وهو ما يعادل حوالي ثلث أسطول القاذفات الاستراتيجية الروسية.
فمن جهتها، أقرت وزارة الدفاع الروسية باندلاع النيران في طائرات عدة بعد إطلاق مسيّرات "في منطقتي مورمانسك وإيركوتسك الواقعتين على التوالي في القطب الشمالي الروسي وشرق سيبيريا".
كما أشارت إلى أن الهجوم استهدف أيضا عدة مطارات أخرى، من بينها مطارات في مناطق إيفانوفو وريازان وأمور، عند الحدود مع الصين في أقصى شرق روسيا، لكن تم صدها.

زيلينسكي يكشف مفاجأة عن "شبكة العنكبوت"

عربي و دولي

أوكرانيا

فولوديمير زيلينسكي

شبكة العنكبوت

روسيا

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