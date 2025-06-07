روسيا تشنّ "أقوى" هجوم بالصواريخ والمسيّرات على خاركيف

شنت روسيا قبيل فجر السبت حملة قصف على خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، هي الأعنف على المدينة منذ بداية الحرب قبل أكثر من ثلاثة أعوام، وفق رئيس بلديتها الذي أعلن مقتل شخصين.

وعززت روسيا في الأسابيع الأخيرة من تقدمها على خط الجبهة، تزامنا مع محادثات سلام مع أوكرانيا في اسطنبول فشلت في التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وكتب رئيس البلدية إيغور تيريخوف على تلغرام "تشهد خاركيف حاليا أقوى هجوم منذ بداية الحرب الشاملة"، متحدثا عن إطلاق القوات الروسية وابلا من الصواريخ والطائرات المسيّرة والقنابل الموجهة في آن لقصف المدينة.

وأكد تيريخوف عند الساعة 4,40 صباحا (01,40 ت غ) "حتى الآن، سُمع ما لا يقل عن 40 انفجارا في المدينة خلال الساعة والنصف الماضية". أضاف أن "الطائرات المسيّرة لا تزال تحلق في السماء" محذرا من أن "التهديد لا يزال قائما".

وأفاد المسؤول بأن القصف أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين، مشيرا الى انقاذ امرأة من تحت أنقاض مبنى.

وأعلن أوليغ سينيغوبوف حاكم منطقة خاركيف أن من بين الجرحى طفلين، مشيرا الى أن "الطاقم الطبي يقدم المساعدة اللازمة".

