كاتس: إستعدنا بعملية خاصة جثة أسير تايلندي من غزة



أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن "الجيش الإسرائيلي استعاد جثة الرهينة التايلاندي ناتابونج بينتا الذي كان محتجزا في غزة منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023".

وقال في بيان اليوم السبت "في عملية خاصة للجيش والشاباك (جهاز الأمن الداخلي) في منطقة رفح (بجنوب قطاع غزة)، أعيدت جثة ناتابونغ بينتا الذي خطف من كيبوتس نير عوز في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، الى إسرائيل".

كما شدد على أن الحكومة "لن ترتاح حتى يعود جميع المختطفين الأحياء وجثامين القتلى إلى البلاد"، وفق ما نقلت فرانس برس.

بدوره أشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى "استعادة جثة التايلندي بعملية خاصة". وأوضح أن "نتابونغ اختطف وقتل في الأسر على يد تنظيم كتائب المجاهدين".