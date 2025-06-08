لا مساعدات ولا استثمارات أجنبية في لبنان قبل هذا الأمر (الأنباء الإلكترونية)



جاء في صحيفة الأنباء الإلكترونية التالي:

"ترقّب الأوساط السياسية زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان يوم الثلاثاء المُقبل، والتي تأتي عَقب التصعيد الإسرائيليّ الذي طالَ لبنان ليلة عيد الأضحى المبارك، ما استدعى موجة إدانات دولية، أبرزها من فرنسا.

إلى ذلك، أشارت مصادر جريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أنَّ زيارة لودريان تأتي في إطار تقييم أداء المسؤولين اللّبنانيين، ومقارنة مستجدّات المرحلة الراهنة بسابقتها، خصوصاً لناحية تطبيق الإصلاحات والتشريعات المتعلّقة بمكافحة الفساد، وإعادة تنظيم القطاع المصرفي، بالإضافة إلى البحث في موضوع التمديد لليونيفيل دون أيّ تعديل، كما الإلتزام باتفاق وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701.

لا مساعدات ولا استثمارات أجنبية في لبنان قبل تنفيذ هذه الإصلاحات"، وفق ما تؤكد المصادر، مشيرة إلى التحضير لمؤتمر الدول المانحة حول لبنان من أجل إعادة الإعمار ودعم الجيش، الذي من المتوقّع انعقاده قبل نهاية العام الحالي".