"مادلين" على بعد أميال من قطاع غزة (فيديو)

اعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس انه أمر الجيش بعدم السماح بوصول سفينة أسطول الحرية "مادلين" إلى قطاع غزة

في وقت اعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة اليوم إن السفينة "مادلين" التابعة لها أصبحت على بعد أميال من القطاع