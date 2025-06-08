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عربي و دولي

طائرة تهبط اضطرارياً بعد بلاغ عن قنبلة!

2025-06-08 | 12:05
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طائرة تهبط اضطرارياً بعد بلاغ عن قنبلة!
طائرة تهبط اضطرارياً بعد بلاغ عن قنبلة!

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، أن "طائرة تابعة لطيران الخليج، كانت في طريقها إلى البلاد ضمن الرحلة المجدولة رقم GF213، هبطت بسلام في مطار الكويت الدولي، بعد تلقي بلاغ يفيد بوجود قنبلة على متنها".

وقالت الإدارة في بيان رسمي، إنه "فور تلقي البلاغ، تم تفعيل الإجراءات والبروتوكولات الأمنية المعتمدة بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، حيث جرى إنزال جميع الركاب بسلام، دون تسجيل أي إصابات أو تأثيرات سلبية".

وأكد المتحدث الرسمي للإدارة، عبدالله الراجحي، أن "الركاب نُقلوا إلى صالة منعزلة وهم جميعا في صحة جيدة"، مشيرا إلى أن "الإجراءات الأمنية ما زالت مستمرة للتأكد من سلامة الطائرة وخلوها من أي تهديد محتمل".

وأوضح الراجحي أن "حركة الملاحة في مطار الكويت الدولي لم تتأثر، وأن الرحلات المجدولة تسير بشكل طبيعي"، مضيفًا أنه "تم التحفظ على الشخص المتسبب في البلاغ ويجري اتخاذ الإجراءات الأمنية بحقه".

واختتم البيان "بالإشادة بتعاون الجهات الأمنية والطواقم المعنية"، مؤكداً "التزام الكويت الدائم بضمان أعلى معايير الأمن والسلامة في مجال الطيران المدني".
طائرة تهبط اضطرارياً بعد بلاغ عن قنبلة!

عربي و دولي

الكويت

الطيران المدني الكويتي

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