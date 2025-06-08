الشرع يتحدث عن زوجته.. "عانت معي وعشنا في المغارات"

View this post on Instagram
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
حيا وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجيش على سيطرته السريعة على السفينة "مادلين" ومنعها من كسر الحصار والوصول إلى شواطئ غزة.
أعلن "تحالف أسطول الحرية" أن الجيش الإسرائيلي صعد على متن سفينة "مادلين" المتجهة إلى غزة، مؤكداً انقطاع الاتصال بها.ونُشر مقطع فيديو فجر الاثنين يُظهر أفراد طاقم السفينة جالسين داخلها، مرتدين سترات نجاة ورافعين أيديهم، في ما قيل إنها لحظات سيطرة القوات الإسرائيلية على السفينة. شاهد الفيديو:
أعلن "تحالف أسطول الحرية" أن الجيش الإسرائيلي صعد على متن سفينة غريتا ثونبرغ، المتجهة إلى غزة، وأن الاتصال بها قد انقطع.