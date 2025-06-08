الشرع يتحدث عن زوجته.. "عانت معي وعشنا في المغارات"

تحدث الرئيس السوري أحمد الشرع، عن معاناة زوجته لطيفة الدروبي في حياتهما، بسبب الأوضاع التي عايشاها لمدة 13 سنة وقال الشرع خلال لقائه بمجموعة من المواطنين والمواطنات السوريات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إنه تزوج بالدروبي عام 2012 وتعرضا لصعوبات كبيرة جدا حيث تنقلا بين 49 منزلا، بمعدل منزل كل نحو ثلاثة شهور.



ولفت إلى أنه وزوجته اضطرا في بعض الأحيان إلى السكن في المغارات.