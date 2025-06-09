لحظة سيطرة الجيش الإسرائيلي على "مادلين"! (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
حيا وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجيش على سيطرته السريعة على السفينة "مادلين" ومنعها من كسر الحصار والوصول إلى شواطئ غزة.
أعلن "تحالف أسطول الحرية" أن الجيش الإسرائيلي صعد على متن سفينة غريتا ثونبرغ، المتجهة إلى غزة، وأن الاتصال بها قد انقطع.
أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، العثور على جثة محمد السنوار قائد حركة حماس في غزة، زاعماً "تحققه من هويتها"، وذلك بعد أيام من الإعلان عن اغتياله في غارة جوية بالقطاع.