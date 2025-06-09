أول تعليق إسرائيلي على اعتراض "مادلين"

ووفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أوعز كاتس للجهات المعنية بعرض شريط يوثق هجوم 7 تشرين الأول على نشطاء السفينة.
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أعلن "تحالف أسطول الحرية" أن الجيش الإسرائيلي صعد على متن سفينة "مادلين" المتجهة إلى غزة، مؤكداً انقطاع الاتصال بها.ونُشر مقطع فيديو فجر الاثنين يُظهر أفراد طاقم السفينة جالسين داخلها، مرتدين سترات نجاة ورافعين أيديهم، في ما قيل إنها لحظات سيطرة القوات الإسرائيلية على السفينة. شاهد الفيديو:
أعلن "تحالف أسطول الحرية" أن الجيش الإسرائيلي صعد على متن سفينة غريتا ثونبرغ، المتجهة إلى غزة، وأن الاتصال بها قد انقطع.
أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، العثور على جثة محمد السنوار قائد حركة حماس في غزة، زاعماً "تحققه من هويتها"، وذلك بعد أيام من الإعلان عن اغتياله في غارة جوية بالقطاع.