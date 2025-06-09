أول تعليق إسرائيلي على اعتراض "مادلين"

أعلن "تحالف أسطول الحرية" أن الجيش الإسرائيلي صعد على متن سفينة "مادلين" المتجهة إلى غزة، مؤكداً انقطاع الاتصال بها.



ونُشر مقطع فيديو فجر الاثنين يُظهر أفراد طاقم السفينة جالسين داخلها، مرتدين سترات نجاة ورافعين أيديهم، في ما قيل إنها لحظات سيطرة القوات الإسرائيلية على السفينة.



شاهد الفيديو: