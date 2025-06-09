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عربي و دولي

بالفيديو: "ولعانة!"

2025-06-09 | 03:18
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بالفيديو: &quot;ولعانة!&quot;
بالفيديو: "ولعانة!"

آلاف المتظاهرين في لوس أنجلوس أشعلوا النيران بسيارات الأمن وواجهوا الشرطة احتجاجًا على نشر الحرس الوطني وسياسات ترحيل المهاجرين لترامب.

شاهد الفيديو:

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عربي و دولي

لوس أنجلوس

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

احتجاجات لوس أنجلوس

شرطة لوس أنجلوس

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