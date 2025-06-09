أدرعي يرد: "فرجونا القانون بالضاحية"!

وقال أدرعي: "فرجونا القانون بالضاحية مثلًا وليس حصرًا"، متسائلًا: "عن أي قانون تتحدثون؟ وأي تشريع تريدون تطبيقه في بلد مجمّدة فيه معظم القوانين؟".



وأضاف: "من يطالب الآخرين بالامتثال للقانون، عليه أولًا أن يكون النموذج في احترامه، لا أن يختبئ خلف شعارات فارغة لستر واقع مختلّ بالكامل".