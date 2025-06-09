أدرعي يرد: "فرجونا القانون بالضاحية"!
نشر المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مقطع فيديو، ردّ فيه على بيان وزارة الإعلام اللبنانية الذي حذّر المؤثرين والفنانين والإعلاميين من أي تواصل مباشر أو غير مباشر مع إعلام العدو.
وقال أدرعي: "فرجونا القانون بالضاحية مثلًا وليس حصرًا"، متسائلًا: "عن أي قانون تتحدثون؟ وأي تشريع تريدون تطبيقه في بلد مجمّدة فيه معظم القوانين؟".
وأضاف: "من يطالب الآخرين بالامتثال للقانون، عليه أولًا أن يكون النموذج في احترامه، لا أن يختبئ خلف شعارات فارغة لستر واقع مختلّ بالكامل".