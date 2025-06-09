في مشهد لافت، هبطت مروحية في الهند على طريقة "رقصة"، حيث أنها بقيت تتراقص بين المباني والسيارات بعد عطل أصابها، ما دفعها للهبوط إضطرارياً، دون وقوع إصابات بين ركابها.

يأتي ذلك ضمن حوادث المروحيات المتكررة في الهند.