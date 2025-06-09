في مشهد لافت، هبطت مروحية في الهند على طريقة "رقصة"، حيث أنها بقيت تتراقص بين المباني والسيارات بعد عطل أصابها، ما دفعها للهبوط إضطرارياً، دون وقوع إصابات بين ركابها. يأتي ذلك ضمن حوادث المروحيات المتكررة في الهند.
علّقت وزارة الخارجية الإسرائيلية في منشور على حسابها بمنصة "إكس" على ما وصفته بنهاية "عرض" السفينة "مادلين" والتي كانت متجهة غزة لإيصال مساعدات.
تعثر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو أثناء صعودهما طائرة "آير فورس وان"، الأحد، خلال توجههما إلى كامب ديفيد.شاهد الفيديو: