"فاجعة" تهزّ المدرجات!

لقي مشجع مصرعه بعد سقوطه من المدرجات، في ميونيخ خلال المباراة النهائية لمسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بين البرتغال وإسبانيا، وذلك وفق ما أكد الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا).



وسقط المشجع من المدرج الرئيسي إلى مقصورة الصحفيين في المدرج السفلي خلال الشوط الإضافي الأول من اللقاء الذي حسمته البرتغال بركلات الترجيح (2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي) وأحرزت اللقب على حساب إسبانيا بطلة النسخة الماضية.



وهرع المسعفون والشرطة إلى مكان الحادث لمساعدة المشجع.



وأفاد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي بوجود "حالة طبية طارئة"، مؤكداً أن أحد المشجعين قد توفي "للأسف" خلال المباراة.



أعرب ممثلون من المنتخبين عن تعاطفهم بعد المباراة التي فازت بها البرتغال 5-3 بركلات الترجيح.



وقدم مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي تعازيه في المؤتمر الصحفي، الذي أعقب المباراة، قائلا: "أود أن أعرب عن خالص تعازيّ لأن وفاة مشجع تُذكرنا بما هو مهم في الحياة".



وأدلى ممثل عن المنتخب البرتغالي ببيان تعزية مماثل، قائلا إن الوفاة "تُلقي بظلالها على فوزنا اليوم"، فيما أعرب المدرب الإسباني لمنتخب البرتغال روبرتو مارتينيس عن نفس المشاعر، قائلا إنها "أخبار حزينة جدا".



ويُقدر أن المشجع سقط من ارتفاع حوالي 8 أمتار، من دون أن يُعرف كيف حصل الحادث.