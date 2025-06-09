ترامب: قرار إرسال الحرس الوطني للتعامل مع العنف والشغب والتحريض في كاليفورنيا "عظيم"

زعمت صحيفة يديعوت أحرونوت، في تقرير لها، أن "حزب الله يُنشئ خطوط إنتاج محلية لطائرات مُسيّرة مُحمّلة بالمتفجرات، تحت إشراف الوحدة السرية 127"، كاشفةً "أنه لم يكن هناك اتفاق كامل بين القيادة الاسرائيلية لشن الهجوم الأخير على الضاحية الجنوبية"، مدعيةً أن "نتائج العملية الاستثنائية كانت كاشفة: دُمّرت مئات الطائرات المُسيّرة".