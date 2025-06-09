أبو شباب.. ميليشيا تتحدى حماس في غزة (شاهد الفيديو)

ظهرت بالصوت والصورة مؤخراً ميليشيا مسلحة تُعرف باسم "القوات الشعبية" بقيادة "ياسر ابو شباب" الذي بث تسجيلاً صوتياً توجه فيه الى سكان القطاع، وتتهم حماس أبو شباب بالعمالة لإسرائيل والتورط في سرقة المساعدات الإنسانية، بينما ينفي الأخير أي تنسيق مع الاحتلال ويؤكد أن قواته تهدف لحماية الفلسطينيين من "إرهاب" حماس، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقر بدعم حكومته لمجموعات مسلحة معارضة لحماس في القطاع.