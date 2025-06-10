الخميس أو الأحد.. تضارب في موعد مفاوضات أميركا وإيران

عمت حالة من التضارب حول موعد الجولة السادسة من المفاوضات المرتقبة بين الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، والأميركي الذي يترأسه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، حول برنامج إيران النووي.

ففيما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس الاثنين أن الولايات المتحدة وإيران ستعقدان يوم الخميس المقبل محادثات جديدة ، أشار مصدر قريب من الملف إلى أن الاجتماع سيعقد على الأرجح يوم الجمعة أو السبت.

في حين أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي أن الجولة السادسة ستعقد الأحد المقبل في مسقط.

كما أضاف بقائي أن طهران ستقدم قريبا مقترحاً إلى الجانب الأميركي، عبر سلطنة عُمان بمجرد إتمامه، واصفا إياه بالمقترح المعقول والمنطقي والمتوازن.

وهي تقريبا الأوصاف ذاتها التي استخدمها ترامب للتسويق لمقترحه سابقا، وكررها أمس الاثنين حين تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مكالمة دامت أربعين دقيقة.

وكان البلدان أجريا خمس جولات تفاوض منذ 12 نيسان الماضي، سعياً إلى إيجاد بديل لاتفاق 2015 الذي تخلى عنه ترامب في ولايته الرئاسية الأولى.

فيما شكلت مسألة تخصيب اليورانيوم العقدة الأبرز. إذ أصرت إيران على حقّها بتخصيب اليورانيوم على أراضيها. في حين اعتبرت إدارة الرئيس الأميركي أن التخصيب "خط أحمر".

وكانت طهران أوضحت الأسبوع الماضي أن المقترح الأميركي الذي تسلمته عبر عمان يحتوي على "الكثير من الالتباسات".

علماً أنه لم يعرف ما هو محتوى المقترح الأميركي، لكن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف قال إنه لا يتضمن رفع العقوبات الاقتصادية.

في الأثناء، تعقد الوكالة الدولة للطاقة الذرية هذا الأسبوع اجتماعات حول أنشطة إيران، يرتقب أن يصدر عنه قرار يدين تلك الأنشطة، ويتهمها بعدم التعاون.

فيما حذرت طهران من تقليص التعاون مع الوكالة إذا أصدر مجلس محافظيها قرارا يدينهاخلال الاجتماعات التي بدأت أمس.



