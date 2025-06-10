تقرير إسرائيلي: حزب الله..مسيّرات أكثر وصواريخ أقل!

زعمت صحيفة يديعوت أحرونوت، في تقرير لها، أن "حزب الله يُنشئ خطوط إنتاج محلية لطائرات مُسيّرة مُحمّلة بالمتفجرات، تحت إشراف الوحدة السرية 127"، كاشفةً "أنه لم يكن هناك اتفاق كامل بين القيادة الاسرائيلية لشن الهجوم الأخير على الضاحية الجنوبية"، مدعيةً أن "نتائج العملية الاستثنائية كانت كاشفة: دُمّرت مئات الطائرات المُسيّرة".

وفي تفاصيل التقرير، أن "حزب الله يُعيد بناء قوته من خلال بناء طائرات مسيرة بشكل مستقل وعدم الاعتماد على ايران".



وأضافت الصحيفة أن "إسرائيل تحاول التعامل مع الوضع، ونفذت يوم الخميس عملية لاستهداف 5 مواقع لإنتاج الطائرات المسيرة تابعة للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت وعين قانا جنوب لبنان - وهو هدف كان سلاح الجو يُخطط له منذ أشهر، لكن الهجوم لم يُثر أي رد فعل من حزب الله حتى الآن - ولكنه لم يحصل أيضًا على موافقة إجماعية من القيادة الإسرائيلية قبل الحصول على الموافقة".



وتابعت الصحيفة "يُجري قائد سلاح الجو، اللواء تومر بار، مناقشات عملياتية متكررة لقمع وحدة الطائرات المسيرة التابعة للحزب ومنع عودتها، وكان الجيش الإسرائيلي قد سيطر على مواقع إنتاج هذه الطائرات قبل وقت طويل من إصدار المتحدث أفيخاي إدرعي، تحذيراً لسكان المباني وأمرهم بإخلائها فوراً، وتشير دراسات الأداء الأولية التي أجريت في الساعات التي تلت الغارة إلى إصابة الأهداف المستهدفة بالفعل"، بحسب زعم الصحيفة.