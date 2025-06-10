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الرئيس عون في الأردن: الحاجة إلى توحيد الجهود العربية تتعاظم!

2025-06-10 | 06:14
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الرئيس عون في الأردن: الحاجة إلى توحيد الجهود العربية تتعاظم!
الرئيس عون في الأردن: الحاجة إلى توحيد الجهود العربية تتعاظم!

وصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى مطار ماركا العسكري في الاردن عند الساعة الثانية عشرة ظهرا حيث كان في استقباله على ارض المطار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وسط تشريفات رسمية. وبعدما اطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بالرئيس عون، صافح رئيس الجمهورية اعضاء الوفد الرسمي الاردني المستقبل الذي ضم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، النائب الأول لرئيس مجلس الاعيان سمير الرفاعي، رئيس مجلس النواب احمد الصفدي، رئيس المجلس القضائي محمود عبابنة، رئيس المحكمة الدستورية محمد الغزو، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي، المستشار الخاص للملك الدكتور عبد الله طوقان، المستشار محمد ابو طالب، مدير مكتب الملك علاء البطاينه، مستشار الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء رئيس بعثة الشرف عبد الله العدوان، سفير الاردن لدى لبنان وليد الحديد والامين العام للديوان الملكي محمد كركي.

بدوره، صافح الملك عبد الله  الثاني اعضاء الوفد الرسمي اللبناني الذي ضم القائم بالاعمال لدى سفارة لبنان في الاردن جورج فاضل، والمستشارين  العميد اندريه رحال، جان عزيز، نجاة شرف الدين،  الدكتورة روعة حاراتي ومدير الاعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا.

ثم توجه الرئيس عون والملك عبد الله الثاني الى المنصة الرسمية فعزفت الموسيقى النشيدين الوطنيين اللبناني والاردني، واستعرض بعدها رئيس الجمهورية  والعاهل الاردني حرس الشرف الملكي.

وبعد انتهاء التشريفات الرسمية الملكية، قاد الملك عبد الله والى جانبه الرئيس عون السيارة الملكية الى قصر بسمان ليعقدا لقاء القمة والمحادثات الموسعة.

وعند وصوله الى مطار ماركا العسكري، ادلى الرئيس عون بالتصريح الآتي:

"يسعدني  أن أزور اليوم المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، تلبية لدعوة كريمة من أخي جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وهذه الزيارة تؤكد على ما يجمع بين البلدين الشقيقين من علاقات أخوّة تاريخية، وروابط متينة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء.

وتأتي هذه الزيارة  في ظرف دقيق تمرّ به منطقتنا، حيث تزداد التحديات وتتعاظم الحاجة إلى توحيد الجهود العربية لمواجهة الأزمات المشتركة، والتصدي لمخاطر الإرهاب والتطرف، وصون الأمن والاستقرار في دولنا.

وسأبحث مع جلالة الملك سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة، لا سيما في ما يخص دعم المؤسسات الوطنية، وفي طليعتها الجيش اللبناني، إضافة إلى ملف النازحين السوريين الذي يشكل عبئاً كبيراً على بلدينا، ويستدعي حلاً عادلاً يضمن العودة الآمنة والكريمة لهم إلى وطنهم.

وسنؤكد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتبادل الخبرات، بما يخدم مصالح الشعبين اللبناني والأردني، ويسهم في تنمية مستدامة تعزز صمود دولنا في مواجهة التحديات.

ونحن في لبنان نثمّن مواقف المملكة الثابتة إلى جانب بلدنا في مختلف المحافل، والدعم الذي لطالما قدمته في أوقات الشدّة، بتوجيه من  جلالة الملك الذي اشكره  على حفاوة الاستقبال وصدق المحبة، وآمل أن تشكل هذه الزيارة محطة جديدة في مسيرة التعاون الأخوي بين لبنان والأردن."
الرئيس عون في الأردن: الحاجة إلى توحيد الجهود العربية تتعاظم!

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