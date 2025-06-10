الدول الغربية تطرح قراراً ضد إيران أمام الوكالة الذرية الدولية
تقدمت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، بمشروع قرار ضد إيران أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية الثلاثاء، في خضم مباحثات بين طهران وواشنطن سعيا للتوصل الى اتفاق بشأن هذا الملف.
وأفادت ثلاثة مصادر دبلوماسية لوكالة "فرانس برس" بأنه "تمّ تقديم النصّ" الذي يدين إيران على خلفية "عدم احترامها" التزاماتها بشأن برنامجها النووي.
ويتوقع أن يتم التصويت عليه خلال جلسة للمجلس في مقر الوكالة التابعة للأمم المتحدة في فيينا مساء الأربعاء.