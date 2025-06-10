الدول الغربية تطرح قراراً ضد إيران أمام الوكالة الذرية الدولية

وأفادت ثلاثة مصادر دبلوماسية لوكالة "فرانس برس" بأنه "تمّ تقديم النصّ" الذي يدين إيران على خلفية "عدم احترامها" التزاماتها بشأن برنامجها النووي.ويتوقع أن يتم التصويت عليه خلال جلسة للمجلس في مقر الوكالة التابعة للأمم المتحدة في فيينا مساء الأربعاء.