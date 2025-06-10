الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

ترامب يصعّد: محتجو كاليفورنيا مجرمون

2025-06-10 | 15:30
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ترامب يصعّد: محتجو كاليفورنيا مجرمون
ترامب يصعّد: محتجو كاليفورنيا مجرمون

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقادات حادة لإدارة الرئيس السابق جو بايدن، متهمًا إياها بالتساهل في سياسات الهجرة، ما أدى بحسب قوله إلى دخول "مجرمين ومختلين" إلى الولايات المتحدة.

وادعى ترامب في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء، أن بعض هؤلاء شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها ولاية كاليفورنيا، معتبراً أن الفوضى الحاصلة نتيجة مباشرة لقرارات بايدن المتعلقة بفتح الحدود.
وصعّد الرئيس الأميركي من لهجته تجاه إدارة بايدن، على خلفية الاحتجاجات المتصاعدة في ولاية كاليفورنيا، وخصوصا في مدينة لوس أنجلوس، حيث وصف الأوضاع هناك بأنها "تمرد محتمل"، ملمحا إلى أنه لن يتردد في تفعيل "قانون التمرد" إذا استدعت الظروف ذلك.
وقال "لو لم نتدخل في كاليفورنيا، لكانت لوس أنجلوس قد احترقت. ما يحدث في بعض مناطق المدينة يمكن وصفه بالتمرد".
كذلك أشار إلى أن "الوضع كان سيئاً للغاية أمس، ولذلك قررنا إرسال قوات من الحرس الوطني للسيطرة على الأمور."
وأضاف ترامب أن هناك "تأخراً في استدعاء الحرس الوطني من قبل سلطات الولاية"، مؤكدًا أن "إرسال قوات من مشاة البحرية (المارينز) كان خطوة تصعيدية ضرورية بسبب خطورة الوضع."
كما أشار إلى أن "الحرس الوطني سيغادر كاليفورنيا فور زوال التهديدات الأمنية".
وفي سياق اتهاماته المتكررة لإدارة بايدن، صرّح ترامب أن "العديد من المحتجين في كاليفورنيا هم مجرمون ومختلون، وقد سمح بايدن بدخولهم إلى الولايات المتحدة من خلال سياساته المتراخية تجاه الحدود". ولفت إلى أن "عدداً من المعتقلين خلال الاحتجاجات يتلقون أموالاً مقابل مشاركتهم في أعمال الشغب".
وختم ترامب بالقول: "الفوضى التي نراها اليوم ما هي إلا نتيجة مباشرة لسياسات الهجرة الفاشلة التي ينتهجها بايدن."
يذكر أن لوس أنجلوس شهدت منذ 6 حزيران تظاهرات ضد إجراءات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
كما امتدت الاحتجاجات إلى مدينتي دلاس وأوستن في ولاية تكساس، قبل أن تنحسر.
فيما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الاثنين، أن ترامب أمر بإرسال ألفي عنصر إضافي من الحرس الوطني للتصدي للاحتجاجات الجارية في لوس أنجلوس.
بينما أوضحت القيادة العسكرية لأميركا الشمالية أن العملية الجارية في لوس أنجلوس، والتي أُطلق عليها اسم "تاسك فورس 51" تضم "ما يقرب من 2100 من عناصر الحرس الوطني، و700 من المارينز في الخدمة الفعلية".
في المقابل رفعت ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية ضد ترامب لنشره الحرس الوطني في المدينة، معتبرة أن قراره يشكل انتهاكا لسيادة لوس أنجلوس.

ترامب يصعّد: محتجو كاليفورنيا مجرمون

عربي و دولي

دونالد ترامب

كاليفورنيا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تقرير إسرائيلي: حزب الله..مسيّرات أكثر وصواريخ أقل!
"يدُنا ستصل إلى كل مكان".. تصريح جديد لوزير الحرب الاسرائيلي!

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025