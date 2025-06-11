وزراء خارجية سوريا والسعودية ومصر وعمان يعتزمون لقاء عراقجي.. الجديد تكشف تفاصيل الاجتماع

أفادت معلومات الجديد، أن "وزراء خارجية سوريا والسعودية ومصر وعمان يجتمعون مع نظيرهم الإيراني في "منتدى أوسلو للسلام"، الذي يعقد في النرويج هذا الأسبوع".

وفي التفاصيل، "سيناقش المشاركون قضايا وقف إطلاق النار، وآليات التواصل غير الرسمية، وجهود السلام في ظل التوترات الإقليمية، وتعتبر هذه اللقاءات اختبارا لمساعي التهدئة بالشرق الأوسط، وسط تحركات دبلوماسية تقودها دول عربية مثل سلطنة عمان ومصر وقطر، ويعقد المنتدى خلف أبواب مغلقة، حيث يناقش سبل حل النزاعات وتحقيق استقرار سياسي في المنطقة، بحسب بيان الخارجية النرويجية".