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عربي و دولي

مسؤولون إيرانيون: هكذا سيكون الرد!

2025-06-12 | 02:59
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مسؤولون إيرانيون: هكذا سيكون الرد!
مسؤولون إيرانيون: هكذا سيكون الرد!

جاء في صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية:

تشير التقارير إلى أن إسرائيل قد تكون بصدد التحضير لشن هجوم عسكري على إيران، وهو ما يهدد بتفاقم التوترات في الشرق الأوسط ويعقد الجهود الدبلوماسية الأمريكية للتوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووي. المسؤولون في الولايات المتحدة وأوروبا حذروا من أن الهجوم الإسرائيلي المحتمل قد يؤدي إلى رد إيراني انتقامي، مما يهدد بزيادة الصراع في المنطقة.

وفي وقت لاحق، اتخذت الولايات المتحدة إجراءات احترازية، حيث سحبت دبلوماسييها من العراق وسمحت لموظفيها العسكريين في المنطقة بمغادرة عائلاتهم بشكل طوعي. هذه الخطوة تأتي في إطار التحسب من رد فعل عسكري إيراني محتمل أو تطورات غير متوقعة في المنطقة.

من جانبها، أكدت مصادر إيرانية لـ"نيويورك تايمز" أن طهران قد وضعت خطة شاملة للرد على أي هجوم إسرائيلي، مشيرة إلى أن الرد سيكون سريعًا وقويًا، يشمل إطلاق مئات الصواريخ الباليستية ضد إسرائيل في حال تعرضت الأراضي الإيرانية لأي ضربة. ويُذكر أن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل في أكتوبر 2024، الذي كان مرتبطًا بالصراع في غزة، ألحق أضرارًا محدودة بفضل دعم الولايات المتحدة في اعتراض بعض الصواريخ.

وفي تصريح حول أسباب سحب الموظفين الأمريكيين، قال الرئيس ترامب أثناء حضوره عرض مسرحي في واشنطن: "حسنًا، سيتعين عليكم اكتشاف ذلك بأنفسكم"، مما زاد من التكهنات حول الدوافع الحقيقية وراء تلك الإجراءات الاحترازية.

مسؤولون إيرانيون: هكذا سيكون الرد!

عربي و دولي

الولايات المتحدة

الحرس الثوري الإيراني

إيران

طهران

هجوم إسرائيل

إسرائيل

ترامب

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أفادت وسائل إعلام هندية، بتحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية في مطار مدينة أحمد أباد وأشارت التقارير إلى أن الطائرة التي كانت متجهة إلى مطار في بريطانيا تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها.
كما أشارت الشرطة الهندية الى أن الطائرة التي تحطمت قرب “مطار أحمد أباد” كان على متنها ما لا يقل عن 242 شخصا وهي من طراز “بوينغ 8-787”.

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