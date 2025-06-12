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2025-06-12 | 06:47
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وكالة "فارس" الإيرانية: الكشف عن وثائق قالت إيران إنها استولت عليها من إسرائيل تظهر أن غروسي كان على تعاون كامل مع إسرائيل
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