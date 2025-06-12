"رويترز" عن وزير النقل الأميركي: لا بواعث قلق في الوقت الراهن بشأن طائرات بوينغ 787

وكالة إرنا: استشهاد كل من القائد العام للحرس الثوري اللواء سلامي واللواء رشيد والدكتور طهرانجي وفريدون عباسي إثر الهجمات التي شنها الكيان الصهيوني على طهران فجر الجمعة

وكالة إرنا: استشهاد كل من القائد العام للحرس الثوري اللواء سلامي واللواء رشيد والدكتور طهرانجي وفريدون عباسي إثر الهجمات التي شنها الكيان الصهيوني على طهران فجر الجمعة