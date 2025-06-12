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وكالة إرنا: استشهاد كل من القائد العام للحرس الثوري اللواء سلامي واللواء رشيد والدكتور طهرانجي وفريدون عباسي إثر الهجمات التي شنها الكيان الصهيوني على طهران فجر الجمعة
وكالة إرنا: استشهاد كل من القائد العام للحرس الثوري اللواء سلامي واللواء رشيد والدكتور طهرانجي وفريدون عباسي إثر الهجمات التي شنها الكيان الصهيوني على طهران فجر الجمعة
وكالة تسنيم: استشهاد العالمين النوويين مهدي طهرانجي وفريدون عباسي في هجوم إسرائيلي
وكالة تسنيم: استشهاد العالمين النوويين مهدي طهرانجي وفريدون عباسي في هجوم إسرائيلي
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"رويترز" عن وزير النقل الأميركي: لا بواعث قلق في الوقت الراهن بشأن طائرات بوينغ 787
2025-06-12 | 16:33
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"رويترز" عن وزير النقل الأميركي: لا بواعث قلق في الوقت الراهن بشأن طائرات بوينغ 787
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