التلفزيون الإيراني: مقتل 5 مدنيين وإصابة 20 آخرين في منطقة نارمك شرقي طهران

التلفزيون الإيراني: إيران لن تشارك في المفاوضات النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة المقررة في العاصمة العمانية الأحد

التلفزيون الإيراني: إيران لن تشارك في المفاوضات النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة المقررة في العاصمة العمانية الأحد