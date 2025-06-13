بالأسماء – أبرز المسؤولين الإيرانيين الذين اغتالتهم إسرائيل
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن عن مسؤول عسكري إسرائيلي أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ 5 موجات ضد إيران منذ بدء عملياته فجراً.
وقال أبو الفضل شكارجي، المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، إنّ "القوات المسلّحة ستردّ حتماً على هذا الهجوم الصهيوني"، مشدّداً على أنّ إسرائيل "ستدفع ثمناً باهظاً وعليها انتظار ردّ قويّ من القوات المسلّحة الإيرانية".
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنّه "أنجز المرحلة الأولى" من هجومه ضدّ إيران بما في ذلك أهداف نووية في مناطق مختلفة من إيران.
وأسفر الهجوم عن مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي في الهجوم الإسرائيلي، واللواء غلام علي رشيد، قائد مقر "خاتم الأنبياء"، ومحمد مهدي طهرانجي، رئيس جامعة آزاد الإسلامية، والعالم النووي فريدون عباسي، وعدداً من المدنيين.