هجوم إسرائيلي مباغت على إيران.. وخامنئي يتوعّد بردّ مؤلم!

وتوعد خامئني إسرائيل بعقاب شديد قائلا “أعد الكيان الصهيوني لنفسه بهذه الجريمة مصيرا مريرا ومؤلما وسوف يناله لا محالة”.

وتوعد المتحدث العسكري الإيراني برد قاس على الاعتداءات الإسرائيلية.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت نقلا عن مصدر إن التقييم الذي قدم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو رد إيراني محتمل قد يحدث خلال ساعات عقب الضربات المستمرة التي بدأتها إسرائيل فجر اليوم على عشرات المواقع الإيرانية وأسفرت عن عمليات اغتيال لقادة عسكريين كبار وعلماء نوويين.

وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الضربة الأولى من إيران ستشمل إطلاق مئات الصواريخ الباليستية نحو إسرائيل.

ودعت الجبهة الداخلية الإسرائيلية “الجميع للبقاء قرب الملاجئ طوال الوقت”.

ودعا مسؤول إسرائيلي في تصريح لهيئة البث الإسرائيلية إلى وجوب الاستعداد لهجوم إيراني، لافتا إلى أنه “ثمن نستعد لدفعه كي لا تمتلك إيران قنبلة نووية”.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن بدء ما سماها عملية الأسد الصاعد ضد إيران بدأها بضربة بعشرات الطائرات.