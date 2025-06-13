خرق كبير.. الموساد أنشأ قاعدة مسيرات إسرائيلية داخل إيران
كشفت وسائل اعلام اسرائيلية من بينها "يسرائيل هيوم" و "يديعوت احرنوت" عن تفاصيل جديدة حول العملية التي نفذها الجيش الاسرائيلي ضد أهداف عسكرية في إيران فجر اليوم حيث ذكرت أن الموساد أنشأ قاعدة طائرات مسيرة متفجرة بالقرب من أنظمة عسكرية في إيران وتم إطلاقها في بداية الهجوم.
وفقًا لتصريحات رسمية نقلتها صحيفة "يسرائيل هيوم" استخدم الموساد الطائرات الانتحارية في استهداف قواعد ومركبات عسكرية بالإضافة إلى مواقع إطلاق صواريخ أرض-أرض وأرض-جو، ما أدى إلى تدميرها.
كما أوضح الموساد أن فرق كوماندوز خاصة شاركت في نشر أنظمة تشغيلية لأسلحة دقيقة التوجيه في مناطق مفتوحة قرب أنظمة الصواريخ الإيرانية، وتم تفعيل هذه الأنظمة عند بدء الهجوم، حيث أطلقت دفعة واحدة من الصواريخ الدقيقة على الأهداف المحددة، ما أسفر عن إصابات دقيقة ومركزة