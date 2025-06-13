خرق كبير.. الموساد أنشأ قاعدة مسيرات إسرائيلية داخل إيران

كشفت وسائل اعلام اسرائيلية من بينها "يسرائيل هيوم" و "يديعوت احرنوت" عن تفاصيل جديدة حول العملية التي نفذها الجيش الاسرائيلي ضد أهداف عسكرية في إيران فجر اليوم حيث ذكرت أن الموساد أنشأ قاعدة طائرات مسيرة متفجرة بالقرب من أنظمة عسكرية في إيران وتم إطلاقها في بداية الهجوم.

