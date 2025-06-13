طلب "غريب" من إسرائيل لرعاياها في الخارج!

ووفقاً للبيان الصادر عن المجلس، دعا الإسرائيليين في الخارج إلى "تجنب كشف جنسيتهم"، والابتعاد عن عرض الرموز اليهودية أو الإسرائيلية في الأماكن العامة. كما أوصى بعدم حضور الفعاليات المرتبطة بإسرائيل أو اليهودية.

كما نصحت هيئة الأمن القومي "الإسرائيليين" بتجنب نشر تفاصيل قد تكشف مواقعهم أو خطط سفرهم على وسائل التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، شددت على ضرورة الحفاظ على اليقظة في الأماكن العامة والتعاون مع السلطات الأمنية المحلية في حال حدوث أي تهديدات أو مواقف معادية.

ونفذت إسرائيلية عملية عسكرية واسعة النطاق، استهدفت خلالها مواقع ومنشآت نووية في إيران فجر الجمعة.