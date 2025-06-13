ما هي الأسلحة التي استخدمتها إسرائيل في قصف إيران؟

في عملية غير مسبوقة فجراً، استخدمت إسرائيل طائرات "إف-15" و"إف-16" لتوجيه أكثر من 300 قنبلة ذكية وصواريخ دقيقة نحو عشرات الأهداف النووية والعسكرية في العمق الإيراني، أبرزها منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.