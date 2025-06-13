ما هي الأسلحة التي استخدمتها إسرائيل في قصف إيران؟
في عملية غير مسبوقة فجراً، استخدمت إسرائيل طائرات "إف-15" و"إف-16" لتوجيه أكثر من 300 قنبلة ذكية وصواريخ دقيقة نحو عشرات الأهداف النووية والعسكرية في العمق الإيراني، أبرزها منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.
وتنوّعت الأسلحة بين قنابل موجهة مثل "جي بي يو 28" و"سبايس" و"JDAM"، وصواريخ "رامبيج" الأسرع من الصوت، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة هجومية أطلقت من داخل الأراضي الإيرانية بمساعدة عملاء للموساد، وفق تقارير صحفية إسرائيلية.
الضربة استهدفت منشآت محصّنة بعمق الجبال، وأظهرت دقة في التخطيط وتنسيقاً استخباراتياً واختراقاً أمنياً نوعياً، عبر إنشاء قاعدة سرية للطائرات المسيّرة داخل إيران. ومع ذلك، لم تُسجل تسريبات إشعاعية في نطنز، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
مصادر إسرائيلية وصفت العملية بـ"الافتتاحية" في إطار حملة أوسع، بينما حذّرت تقارير استخباراتية من أن الضربة قد تؤخر البرنامج النووي الإيراني لأشهر فقط، وتدفع طهران لتسريع سعيها نحو السلاح النووي.