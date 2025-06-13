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2025-06-13 | 13:31
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القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمني رفيع: سنقصف بنى الغاز والنفط الإيرانية إذا أطلقت صواريخ على إسرائيل
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القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمني رفيع: سنقصف بنى الغاز والنفط الإيرانية إذا أطلقت صواريخ على إسرائيل
عربي و دولي
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إسرائيل
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