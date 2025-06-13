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الجيش الإسرائيلي: ندعو الإسرائيليين إلى عدم توثيق ونشر أماكن سقوط الصواريخ لأن العدو يتابع
2025-06-13 | 15:37
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الجيش الإسرائيلي: ندعو الإسرائيليين إلى عدم توثيق ونشر أماكن سقوط الصواريخ لأن العدو يتابع
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