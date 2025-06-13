الرد الإيراني.. انفجارات وحرائق وإصابات في تل ابيب (فيديو)

ووفقاً للمصادر المحلية، اندلع حريق في مبنى سكني في تل أبيب نتيجة إصابته بصاروخ إيراني، فيما لم تُحدد بعد حصيلة الضحايا.

من جانبهم، أكدت مصادر في الحكومة الإسرائيلية أن الرد سيكون باستهداف مناطق مدنية، مشددين على أن إيران ستدفع ثمناً باهظاً لهذا الهجوم.

وأفادت التقارير أن الهجوم شمل نحو 150 صاروخاً، بينما قام الجيش الإسرائيلي بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي لاعتراض التهديدات المستمرة. وتواصل صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس، مع ورود تقارير عن حريق قرب مقر وزارة الأمن في تل أبيب وتصاعد كثيف للدخان.

وفيما أسفرت الهجمات عن إصابة 10 أشخاص على الأقل، تستمر تعليمات الجيش الإسرائيلي للسكان بالبقاء في الملاجئ.