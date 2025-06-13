الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
26
o
البقاع
24
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
18:29
المشهد في سماء إسرائيل قبل قليل (فيديو)
18:18
الصواريخ الإيرانية تضرب تل أبيب بشكل مباشر (فيديو)
18:00
جانب من القصف الإسرائيلي على العاصمة الإيرانية طهران (فيديو)
16:08
بالفيديو: الضاحية الجنوبية تحتفل!
15:30
مشاهد من القصف الإيراني على تل أبيب (فيديو)
عربي و دولي
الجيش الإسرائيلي: فرق الإنقاذ والطوارئ تعمل في عدة مواقع بأنحاء إسرائيل وردت منها تقارير عن سقوط صواريخ
2025-06-13 | 19:07
A-
A+
الجيش الإسرائيلي: فرق الإنقاذ والطوارئ تعمل في عدة مواقع بأنحاء إسرائيل وردت منها تقارير عن سقوط صواريخ
مقالات ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: بدأنا عملية برية في شمال قطاع غزة مع تواصل الغارات على أنحاء القطاع
الجيش الإسرائيلي: قواتنا شنت غارات على مواقع عسكرية عدة في لبنان تابعة لحزب الله
الجيش الإسرائيلي: إطلاق عشرات الصواريخ من إيران باتجاه إسرائيل وتم اعتراض عدد منها
الجيش الإسرائيلي: فرق الإنقاذ والطوارئ تعمل في عدة مواقع بأنحاء إسرائيل وردت منها تقارير عن سقوط صواريخ
عربي و دولي
الإسرائيلي:
الإنقاذ
والطوارئ
مواقع
بأنحاء
إسرائيل
تقارير
صواريخ
العودة الى الأعلى
بثلاثية الابعاد.. هكذا سقطت "نطنز" تحت النار
المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي: حملتنا ضد ايران ممنهجة وسنواصل العمل لتحقيق اهدافنا
اقرأ ايضا في عربي و دولي
01:32
الجيش الإسرائيلي: اعترضنا عدة مسيرات في منطقة البحر الميت وجبل الخليل
01:32
الجيش الإسرائيلي: اعترضنا عدة مسيرات في منطقة البحر الميت وجبل الخليل
01:31
وزير الحرب الإسرائيلي: قواتنا مستمرة في تنفيذ هجمات على إيران واستهداف مواقع استراتيجية وفقا لخطط معدة مسبقا
01:31
وزير الحرب الإسرائيلي: قواتنا مستمرة في تنفيذ هجمات على إيران واستهداف مواقع استراتيجية وفقا لخطط معدة مسبقا
01:29
وزير الحرب الإسرائيلي: النظام الإيراني تجاوز الخطوط الحمراء بإطلاق الصواريخ على الجبهة الداخلية وسيدفع الثمن
01:29
وزير الحرب الإسرائيلي: النظام الإيراني تجاوز الخطوط الحمراء بإطلاق الصواريخ على الجبهة الداخلية وسيدفع الثمن
يحدث الآن
عربي و دولي
01:32
الجيش الإسرائيلي: اعترضنا عدة مسيرات في منطقة البحر الميت وجبل الخليل
عربي و دولي
01:31
وزير الحرب الإسرائيلي: قواتنا مستمرة في تنفيذ هجمات على إيران واستهداف مواقع استراتيجية وفقا لخطط معدة مسبقا
عربي و دولي
01:29
وزير الحرب الإسرائيلي: النظام الإيراني تجاوز الخطوط الحمراء بإطلاق الصواريخ على الجبهة الداخلية وسيدفع الثمن
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
00:18
وسائل إعلام إيرانية: هجوم إسرائيلي استهدف همدان ومستودعا للذخيرة في مدينة زنجان
00:20
ترامب لـ "وول ستريت جورنال": كان ينبغي على الإيرانيين إبرام اتفاق ولا يزال بإمكانهم إبرامه طالما تبقى لهم شيء
00:37
الخارجية الإيرانية: أميركا جعلت المفاوضات النووية بلا جدوى
01:29
وزير الحرب الإسرائيلي: النظام الإيراني تجاوز الخطوط الحمراء بإطلاق الصواريخ على الجبهة الداخلية وسيدفع الثمن
00:04
مسؤول أميركي يتوقع إستمرار المواجهة بين إيران وإسرائيل أسبوعاً
11:21
نشر صور للمرة الأولى من زفاف الأمير كارل فيليب والأميرة صوفيا
بالفيديو
بالفيديو
17:10
هجوم إسرائيلي جديد على إيران (بث مباشر)
15:07
الردّ الإيراني مستمر.. 3 دفعات صاروخية باتجاه إسرائيل
13:26
حَوّلت اسرائيل الجولةَ السادسة من التفاوض النووي الى كُتلة نارٍ.. (مقدمة النشرة المسائية)
13:22
مقدمة النشرة المسائية 13-06-2025
09:04
بث مباشر: تطورات الحرب بين إسرائيل وإيران
2025-06-12
طبول الحرب تقرع في المنطقة.. فمتى يُطلق أول صاروخ؟ (تقرير إخباري)
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
12:48
تنبيهٌ أميركيٌ وصل إلى لبنان!
عربي و دولي
12:48
تنبيهٌ أميركيٌ وصل إلى لبنان!
عربي و دولي
06:50
بيانٌ لنعيم قاسم: العدوان لن يمر دون ردّ!
عربي و دولي
06:50
بيانٌ لنعيم قاسم: العدوان لن يمر دون ردّ!
عربي و دولي
05:48
حزب الله يُصدر بياناً بشأن العدوان على إيران
عربي و دولي
05:48
حزب الله يُصدر بياناً بشأن العدوان على إيران
عربي و دولي
11:16
نتنياهو يكشف ما فعلته إيران بعد إغتيال نصرالله!
عربي و دولي
11:16
نتنياهو يكشف ما فعلته إيران بعد إغتيال نصرالله!
عربي و دولي
10:04
طلب "غريب" من إسرائيل لرعاياها في الخارج!
عربي و دولي
10:04
طلب "غريب" من إسرائيل لرعاياها في الخارج!
محليات
11:27
تحذيرٌ للجيش اللبناني!
محليات
11:27
تحذيرٌ للجيش اللبناني!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025