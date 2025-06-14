مسؤول أميركي يتوقع إستمرار المواجهة بين إيران وإسرائيل أسبوعاً

وأوضح المسؤول الأميركي أن واشنطن تركّز على حماية قواتها في الشرق الأوسط، لأن التهديدات قائمة بوتيرة مستمرة، حسب تعبيره.من جانبه، قال السيناتور الديمقراطي جاك ريد لشبكة "سي إن إن" إن المنطقة "أمام احتمال نشوب صراع إقليمي قد يتحول لحرب يكون إنهاؤها صعبا".وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال أمس الجمعة، لشبكة إيه بي سي، إن إدارته منحت الإيرانيين فرصة ولم يستغلوها، وتلقوا ضربة قاسية جدا، مؤكدا أن هناك مزيدا في المستقبل.كما كتب على منصة تروث سوشيال "وقع بالفعل موت ودمار واسع، لكن لا يزال الوقت متاحا لوقف هذه المذبحة بالنظر إلى وجود خطة للهجمات القادمة بالفعل، وستكون أكثر وحشية".وذكرت "سي إن إن" نقلا عن مصدر إسرائيلي قوله، أمس الجمعة، إن "هذا ليس هجوما يدوم يوما واحدا فقط، ونخطط لشن جولات متعددة من الهجمات على إيران".وأضاف المصدر أن "الحكومة الإسرائيلية رأت فرصة سانحة لتنفيذ هذا الهجوم عسكريا ودبلوماسيا".وذكرت القناة الـ13 -نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع- أن تل أبيب تستعد لعدة أيام من القتال.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في كلمة له، أمس الجمعة، إن تل أبيب وجّهت ضربة قاسية لإيران، وقتلت عددا كبيرا من أعضاء هيئة الأركان والعلماء النوويين، إضافة إلى تدمير مفاعل نطنز وأهداف أخرى. وقال إنه لا يعرف تماما متى ستنتهي العملية العسكرية في إيران.وشنت إسرائيل في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، هجمات على إيران، وقالت إنها استهدفت منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين، في بداية عملية لمنع طهران من صُنع سلاح نووي، ثم ردت إيران بسلسلة هجمات صاروخية أوقعت قتلى وعشرات الجرحى ودمارا غير مسبوق في تل أبيب.