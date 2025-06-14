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عربي و دولي

سفير أميركا بإسرائيل: كانت ليلة قاسية.. ذهبت خلالها للملاجئ 5 مرات

2025-06-14 | 01:19
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سفير أميركا بإسرائيل: كانت ليلة قاسية.. ذهبت خلالها للملاجئ 5 مرات
سفير أميركا بإسرائيل: كانت ليلة قاسية.. ذهبت خلالها للملاجئ 5 مرات

قال السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي إن هذه الليلة كانت "قاسية" بسبب كثافة القصف الإيراني، إذ أطلقت طهران 6 دفعات صاروخية -لحد الآن- على مناطق مختلفة في إسرائيل.
وأضاف هاكابي أنه اضطر للذهاب إلى الملاجئ 5 مرات خلال الليل.

بموازاة ذلك، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس يوجدان داخل مخبأ محصن، وهما يجريان تقييما للوضع بعد الضربات الإيرانية.
وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قالت صباح اليوم السبت إن دفعة سادسة من الصواريخ أُطلقت من إيران واستهدفت مناطق واسعة من إسرائيل.
وخلفت الهجمات الإيرانية في أحدث حصيلة مقتل 3 إسرائيليين سقط اثنان منهم بقصف على مدينة "ريشون ليتسيون" جنوبي تل أبيب، فيما قُتلت إسرائيلية جراء قصف بصاروخ إيراني في مدينة "رمات غان" في وقت مبكر من فجر اليوم السبت.
وبلغ عدد المصابين نحو 90 إسرائيليا، وسط حديث عن دمار غير مسبوق في منطقة تل أبيب الكبرى.
سفير أميركا بإسرائيل: كانت ليلة قاسية.. ذهبت خلالها للملاجئ 5 مرات

عربي و دولي

إسرائيل

أميركا

مايك هاكابي

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الجيش الإسرائيلي: رصدنا تسلّل مسيرة إيرانية لمناطق إسرائيلية وندعو السكان إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية
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