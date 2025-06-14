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وزير الحرب الإسرائيلي: إذا واصل خامنئي إطلاق الصواريخ على المدنيين الإسرائيليين فإن "طهران ستحترق"
2025-06-14 | 05:17
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وزير الحرب الإسرائيلي: إذا واصل خامنئي إطلاق الصواريخ على المدنيين الإسرائيليين فإن "طهران ستحترق"
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وزير الحرب الإسرائيلي: إذا واصل خامنئي إطلاق الصواريخ على المدنيين الإسرائيليين فإن "طهران ستحترق"
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