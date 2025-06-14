وزير الخارجية الإيراني: عازمون على استخدام حقنا المشروع في الدفاع والرد بالمثل

وكالة تاس عن مسؤول بالكرملين: ترامب أبلغ بوتين أن المفاوضين الأمريكيين مستعدون لاستئناف العمل مع ممثلي إيران

وكالة تاس عن مسؤول بالكرملين: ترامب أبلغ بوتين أن المفاوضين الأمريكيين مستعدون لاستئناف العمل مع ممثلي إيران

وكالة تاس عن مسؤول بالكرملين: ترامب أبلغ بوتين أن المفاوضين الأمريكيين مستعدون لاستئناف العمل مع ممثلي إيران

القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول أمني: أهداف العملية ضرب البرنامج النووي وصواريخ أرض أرض ولا تشمل استهداف النظام

القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول أمني: أهداف العملية ضرب البرنامج النووي وصواريخ أرض أرض ولا تشمل استهداف النظام

القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول أمني: أهداف العملية ضرب البرنامج النووي وصواريخ أرض أرض ولا تشمل استهداف النظام

القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر أمني: لن نتمكن من تدمير جميع البنى التحتية النووية الإيرانية بالكامل

القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر أمني: لن نتمكن من تدمير جميع البنى التحتية النووية الإيرانية بالكامل

القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر أمني: لن نتمكن من تدمير جميع البنى التحتية النووية الإيرانية بالكامل

القناة 12 الإسرائيلية: 4 صواريخ أطلقت من غزة على إسرائيل منذ صباح اليوم

القناة 12 الإسرائيلية: 4 صواريخ أطلقت من غزة على إسرائيل منذ صباح اليوم

القناة 12 الإسرائيلية: 4 صواريخ أطلقت من غزة على إسرائيل منذ صباح اليوم

الرئاسة التركية: أردوغان أشار خلال اتصاله مع ولي العهد السعودي إلى أن الهجوم الإسرائيلي على إيران يهدف إلى تقويض جهود السلام