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وكالة تاس عن مسؤول بالكرملين: ترامب أبلغ بوتين أن المفاوضين الأمريكيين مستعدون لاستئناف العمل مع ممثلي إيران
وكالة تاس عن مسؤول بالكرملين: ترامب أبلغ بوتين أن المفاوضين الأمريكيين مستعدون لاستئناف العمل مع ممثلي إيران
القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول أمني: أهداف العملية ضرب البرنامج النووي وصواريخ أرض أرض ولا تشمل استهداف النظام
القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول أمني: أهداف العملية ضرب البرنامج النووي وصواريخ أرض أرض ولا تشمل استهداف النظام
القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر أمني: لن نتمكن من تدمير جميع البنى التحتية النووية الإيرانية بالكامل
القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر أمني: لن نتمكن من تدمير جميع البنى التحتية النووية الإيرانية بالكامل
القناة 12 الإسرائيلية: 4 صواريخ أطلقت من غزة على إسرائيل منذ صباح اليوم
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الرئاسة التركية: أردوغان أشار خلال اتصاله مع ولي العهد السعودي إلى أن الهجوم الإسرائيلي على إيران يهدف إلى تقويض جهود السلام
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وزير الخارجية الإيراني: عازمون على استخدام حقنا المشروع في الدفاع والرد بالمثل
2025-06-14 | 08:48
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وزير الخارجية الإيراني: عازمون على استخدام حقنا المشروع في الدفاع والرد بالمثل
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