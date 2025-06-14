نتنياهو: قريبا سترون الطائرات الإسرائيلية في سماء طهران

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وكالة تاس عن مسؤول بالكرملين: ترامب أبلغ بوتين أن المفاوضين الأمريكيين مستعدون لاستئناف العمل مع ممثلي إيران
وكالة تاس عن مسؤول بالكرملين: ترامب أبلغ بوتين أن المفاوضين الأمريكيين مستعدون لاستئناف العمل مع ممثلي إيران
القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول أمني: أهداف العملية ضرب البرنامج النووي وصواريخ أرض أرض ولا تشمل استهداف النظام
القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول أمني: أهداف العملية ضرب البرنامج النووي وصواريخ أرض أرض ولا تشمل استهداف النظام
القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر أمني: لن نتمكن من تدمير جميع البنى التحتية النووية الإيرانية بالكامل
القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر أمني: لن نتمكن من تدمير جميع البنى التحتية النووية الإيرانية بالكامل
القناة 12 الإسرائيلية: 4 صواريخ أطلقت من غزة على إسرائيل منذ صباح اليوم
القناة 12 الإسرائيلية: 4 صواريخ أطلقت من غزة على إسرائيل منذ صباح اليوم
الرئاسة التركية: أردوغان أشار خلال اتصاله مع ولي العهد السعودي إلى أن الهجوم الإسرائيلي على إيران يهدف إلى تقويض جهود السلام
الرئاسة التركية: أردوغان أشار خلال اتصاله مع ولي العهد السعودي إلى أن الهجوم الإسرائيلي على إيران يهدف إلى تقويض جهود السلام
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