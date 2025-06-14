بالأسماء.. إسرائيل تعلن إغتيال 20 مسؤولأً إيرانياً

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ ضربات أسفرت عن مقتل عدد من كبار القادة العسكريين الإيرانيين، بينهم رئيس هيئة الاستخبارات في القوات المسلحة الإيرانية، وقائد منظومة الصواريخ أرض-أرض التابعة للحرس الثوري.



وأضاف أن العملية، التي أُطلق عليها اسم "الأسد الصاعد"، نُفّذت بتوجيه دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، واستهدفت شخصيات رفيعة المستوى في المؤسسة الأمنية الإيرانية، مما أدى إلى مقتل أكثر من 20 مسؤولًا عسكريًا.



ووفق البيان الإسرائيلي، فإن من بين القتلى غلام رضا محرابي، رئيس هيئة الاستخبارات في الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، والذي وصفه أدرعي بأنه "أعلى ضابط استخبارات في البلاد، والمسؤول عن تقديرات الموقف والتنسيق الاستخباري للعمليات ضد إسرائيل"، مشيرًا إلى قربه من رئيس الأركان العامة محمد حسين باقري، الذي قُتل هو الآخر خلال نفس الضربة.



كما أُعلن عن مقتل محمد باقري، قائد منظومة الصواريخ الباليستية في سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني، والذي كان يتولى إدارة القدرات الصاروخية الهجومية بعيدة المدى، ولعب دورًا رئيسيًا في الهجمات الإيرانية على إسرائيل في شهري نيسان وتشرين الأول من عام 2024.