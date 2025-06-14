ترامب لمجلة The Atlantic: النظام الإيراني لا يزال "يريد التوصل إلى اتفاق"

رئيس تحرير موقع 180 بوست حسين أيوب لـ "وهلق شو": الطرفان الإيراني والأميركي لا يريدان الحرب لكن حتى الآن فرص التوصّل إلى اتفاق بينهما أو عدمه لا تزال متساوية