الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
23
o
البقاع
20
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
16:31
موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل (شاهد الفيديو)
13:57
صحيفة إسرائيلية تستخدم صورة مرفأ بيروت في الحرب مع إيران
11:40
بالأسماء.. إسرائيل تعلن إغتيال 20 مسؤولأً إيرانياً
07:28
من قلب التقدم إلى الهزيمة.. صدمة الضربات تهز منتخب إيران (فيديو)
05:19
بالفيديو: زحمة خانقة.. وإنتظار بمطار بيروت!
عربي و دولي
وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: مصفاة حيفا النفطية كانت هدفا ناجحا للصواريخ الإيرانية
2025-06-14 | 17:49
A-
A+
وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: مصفاة حيفا النفطية كانت هدفا ناجحا للصواريخ الإيرانية
مقالات ذات صلة
وكالة الأنباء الإيرانية: بدء الرد الإيراني الساحق بإطلاق مئات الصواريخ الباليستية تجاه إسرائيل
وكالة الأنباء الإيرانية: الدفاعات الجوية اشتبكت مع الأهداف المعادية فجر اليوم قرب مطار مهر آباد
وكالة الأنباء الإيرانية: هجمات الكيان الصهيوني فجر اليوم استهدفت حظيرة المقاتلات الإيرانية بمطار مهر آباد
وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: مصفاة حيفا النفطية كانت هدفا ناجحا للصواريخ الإيرانية
عربي و دولي
الأنباء
الإيرانية
الرسمية:
مصفاة
النفطية
ناجحا
للصواريخ
الإيرانية
العودة الى الأعلى
مسؤول عسكري إسرائيلي لرويترز: موقعا أصفهان ونطنز النوويان في إيران تعرضا لأضرار بالغة
واشنطن بوست عن عضو بالكنيست: نأمل أن تتفق واشنطن معنا بأن التخلص من برنامج إيران النووي يكون بإسقاط النظام
اقرأ ايضا في عربي و دولي
20:14
معاريف: إصابة 6 مواقع في تل أبيب بشكل مباشر بصواريخ إيرانية
20:14
معاريف: إصابة 6 مواقع في تل أبيب بشكل مباشر بصواريخ إيرانية
19:47
القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق حوالي 50 صاروخاً في الدفعة الأخيرة
19:47
القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق حوالي 50 صاروخاً في الدفعة الأخيرة
19:33
الجيش الاسرائيلي: رصد إطلاق صواريخ من إيران وأنظمة الدفاع تعمل على اعتراضها
19:33
الجيش الاسرائيلي: رصد إطلاق صواريخ من إيران وأنظمة الدفاع تعمل على اعتراضها
يحدث الآن
عربي و دولي
20:14
معاريف: إصابة 6 مواقع في تل أبيب بشكل مباشر بصواريخ إيرانية
محليات
19:57
وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل بالتوازي مع الهجوم الإيراني
عربي و دولي
19:47
القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق حوالي 50 صاروخاً في الدفعة الأخيرة
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-04-13
بيان جديد لحزب الله!
2025-06-13
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: تفعيل صفارات الإنذار في إيلات
09:07
الجيش الإسرائيلي يعلن إحكام السيطرة الجوية من غرب إيران حتى طهران
2024-12-03
بعد تسريب فيديو خاص لزوجها محمد سامي.. مي عمر في أول تعليق
2025-03-25
"بدي راس عماد".. تساؤلات حول "الاستعجال" في التخلص من كريدية بأوجيرو
2024-11-16
نورا العشماوي وخالد الهريني يحتفلان بمولودتهما الأولى وهذا اسمها
بالفيديو
بالفيديو
13:00
مقدمة النشرة المسائية 14-06-2025
06:04
لحظة بلحظة.. بث مباشر لتطورات الحرب بين إسرائيل وإيران
2025-06-13
هجوم إسرائيلي جديد على إيران (بث مباشر)
2025-06-13
الردّ الإيراني مستمر.. 3 دفعات صاروخية باتجاه إسرائيل
2025-06-13
حَوّلت اسرائيل الجولةَ السادسة من التفاوض النووي الى كُتلة نارٍ.. (مقدمة النشرة المسائية)
2025-06-13
مقدمة النشرة المسائية 13-06-2025
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
05:31
هذا ما قرره خامنئي.. ولكن!
عربي و دولي
05:31
هذا ما قرره خامنئي.. ولكن!
عربي و دولي
04:04
إلى المسافرين.. بلاغٌ من طيران الشرق الأوسط!
عربي و دولي
04:04
إلى المسافرين.. بلاغٌ من طيران الشرق الأوسط!
عربي و دولي
03:43
بـ "الهجمات الإسرائيلية".. إيران تعلن مقتل اثنين من كبار القادة
عربي و دولي
03:43
بـ "الهجمات الإسرائيلية".. إيران تعلن مقتل اثنين من كبار القادة
محليات
13:57
صحيفة إسرائيلية تستخدم صورة مرفأ بيروت في الحرب مع إيران
محليات
13:57
صحيفة إسرائيلية تستخدم صورة مرفأ بيروت في الحرب مع إيران
عربي و دولي
08:23
رسمياً.. إيران تعلن موقفها من مفاوضات الأحد!
عربي و دولي
08:23
رسمياً.. إيران تعلن موقفها من مفاوضات الأحد!
محليات
03:32
لبنان يعيد فتح مجاله الجويّ
محليات
03:32
لبنان يعيد فتح مجاله الجويّ
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025