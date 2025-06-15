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وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع عدد القتلى إلى 6 والجرحى 240 جراء سقوط الصواريخ الإيرانية في بات يام بتل أبيب
2025-06-15 | 01:21
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وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع عدد القتلى إلى 6 والجرحى 240 جراء سقوط الصواريخ الإيرانية في بات يام بتل أبيب
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