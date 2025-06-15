كيف تسلّل الموساد بأجزاء مسيّرات مفخّخة لضرب إيران؟

وذكرت المصادر أن "فرقاً صغيرة مسلّحة بهذه المعدات تمركزت قرب مواقع الدفاع الجوي الإيراني ومنصاّت إطلاق الصواريخ. وعندما بدأت الضربات الإسرائيلية، قامت بعض الفرق بتدمير الدفاعات الجوية، بينما استهدفت فرق أخرى منصّات الصواريخ أثناء خروجها من مخابئها وتحضيرها للإطلاق"، بحسب أحد المطلعين.

وفق الصحيفة "تساعد هذه العملية في تفسير محدودية الرد الإيراني حتى الآن على الضربات الإسرائيلية وتقدّم دليلاً إضافياً على كيفية تغيير التكنولوجيا التجارية الجاهزة لساحات القتال، وخلقها تحدّيات أمنية خطيرة وجديدة للحكومات".

وذكرت أن "هذا الإنجاز جاء بعد أسابيع فقط من لجوء أوكرانيا إلى تكتيكات مشابهة، حيث استخدمت طائرات مسيّرة مهرّبة إلى داخل روسيا عبر أسطح حاويات الشحن لمهاجمة عشرات الطائرات الحربية التي استخدمتها موسكو لقصف المدن الأوكرانية. وتُظهر هذه العمليات الاستخباراتية كيف يلجأ المهاجمون إلى الإبداع والطائرات المسيّرة منخفضة التكلفة لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي المتطورة، وتدمير أهداف استراتيجية بطرق يصعب التصدي لها".

وقد هدفت عملية جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" إلى القضاء على التهديدات التي تواجه الطائرات الحربية الإسرائيلية وتدمير الصواريخ قبل أن يتم إطلاقها على المدن. وقال أحد المصادر إن الفرق الأرضية تمكّنت من ضرب عشرات الصواريخ قبل إطلاقها، وذلك في الساعات الأولى من الهجوم. وركّز سلاح الجو الإسرائيلي بشدّة على الدفاعات الجوية والصواريخ خلال الأيام الأولى للحملة.