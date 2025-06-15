عقب الضربات الاسرائيلية.. ايران تستلم رسالة من واشنطن!

وقال في كلمة ألقاها، خلال اجتماع مع ديبلوماسيين أجانب إن "الرد على إسرائيل حق مشروع بحسب القوانين الدولية".



كما شدد على أن "الهجمات الإيرانية ستتواصل"، قائلاً إن "الكيان الصهيوني تجاوز الخطوط الحمراء الدولية بالهجوم على منشآتنا النووية".



إلى ذلك، أكد الوزير الإيراني أن "لدى بلاده دلائل على دعم أميركا لإسرائيل في هجماتها هذه".



واعتبر أن "الهجوم الإسرائيلي ما كان ليحدث لولا الضوء الأخضر والدعم الأميركي".



وأضاف أن بلاده "تتوقع من أميركا أن تثبت حسن نواياها بشجب الهجوم على المنشآت النووية".



وأعلن عراقجي، أن "إيران تسلمت رسالة من واشنطن تؤكد أنها لم تشارك في الهجوم الإسرائيلي".



كما أشار إلى أن "إسرائيل قامت باغتيالات وهجمات لعرقلة المفاوضات النووية".



وأكد أن "بلاده ستواصل تخصيب اليورانيوم بأكثر من 60%".



وأوضح أن "طهران لا تريد توسيع نطاق الحرب إلا إذا أُجبرت على ذلك".