مكتب نتنياهو يطلب من الوزراء عدم الإدلاء بتصريحات بشأن إيران

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وسائل إعلام إسرائيلية: القصف الإيراني استهدف محطة الكهرباء في الخضيرة ومسكن عائلة نتنياهو ببلدة قيسارية
تحليق للطيران المسير على علو منخفض فوق العاصمة بيروت الضاحية الجنوبية
تحليق للطيران المسير على علو منخفض فوق العاصمة بيروت الضاحية الجنوبية
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إعلام رسمي إيراني: إطلاق صواريخ باليستية من جميع أنحاء إيران صوب إسرائيل
إعلام رسمي إيراني: إطلاق صواريخ باليستية من جميع أنحاء إيران صوب إسرائيل
الجيش الإسرائيلي: أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديد الناجم عن دفعة الصواريخ الإيرانية الأخيرة
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2025-06-15 | 05:31
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