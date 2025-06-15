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عربي و دولي

شركة الطيران الإسرائيلية تلغي رحلاتها من وإلى العديد من المدن حتى 23 حزيران

2025-06-15 | 06:34
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شركة الطيران الإسرائيلية تلغي رحلاتها من وإلى العديد من المدن حتى 23 حزيران
شركة الطيران الإسرائيلية تلغي رحلاتها من وإلى العديد من المدن حتى 23 حزيران
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شركة الطيران الإسرائيلية تلغي رحلاتها من وإلى العديد من المدن حتى 23 حزيران

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Aljadeed
بعد صواريخ إيران.. نتنياهو يتفقد دمار تل أبيب! (فيديو)
إعلام إسرائيلي: نتنياهو يتفقد موقع سقوط صواريخ إيرانية في بات يام بتل أبيب

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