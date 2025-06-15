تفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة الإيرانية لاعتراض الصواريخ الإسرائيلية

إرنا: انفجار 5 عبوات ناسفة بمناطق متفرقة في طهران

إرنا: انفجار 5 عبوات ناسفة بمناطق متفرقة في طهران

إرنا: انفجار 5 عبوات ناسفة بمناطق متفرقة في طهران

وسائل إعلام إسرائيلية: القصف الإيراني استهدف محطة الكهرباء في الخضيرة ومسكن عائلة نتنياهو ببلدة قيسارية

وسائل إعلام إسرائيلية: القصف الإيراني استهدف محطة الكهرباء في الخضيرة ومسكن عائلة نتنياهو ببلدة قيسارية

وسائل إعلام إسرائيلية: القصف الإيراني استهدف محطة الكهرباء في الخضيرة ومسكن عائلة نتنياهو ببلدة قيسارية

تحليق للطيران المسير على علو منخفض فوق العاصمة بيروت الضاحية الجنوبية

تحليق للطيران المسير على علو منخفض فوق العاصمة بيروت الضاحية الجنوبية

تحليق للطيران المسير على علو منخفض فوق العاصمة بيروت الضاحية الجنوبية

سماع دوي انفجارات في تل أبيب

سماع دوي انفجارات في تل أبيب

سماع دوي انفجارات في تل أبيب

معاريف عن مصادر: إطلاق نحو 50 صاروخاً من إيران باتجاه حيفا وتل أبيب