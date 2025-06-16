صواريخ إيرانية تصيب عدة منشآت في حيفا (فيديو)

أعلن القضاء الإيراني، إعدام رجل أدين بالتجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) يدعى إسماعيل فكري، وفق ما أفادت وكالة فارس للأنباء شبه الرسمية في حين تم اعتقال "جاسوس كبير".

