صواريخ إيرانية تصيب عدة منشآت في حيفا (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
أعلن القضاء الإيراني، إعدام رجل أدين بالتجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) يدعى إسماعيل فكري، وفق ما أفادت وكالة فارس للأنباء شبه الرسمية في حين تم اعتقال "جاسوس كبير".
تعهد رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني إيجئي الإثنين إجراء محاكمات سريعة للمشتبه بتعاملهم مع إسرائيل، حسبما أفادت وكالة أنباء محلية، في ظلّ التصعيد غير المسبوق بين إسرائيل وإيران.
أفادت وسائل إعلام إيرانية بدوي 4 إنفجارات عنيفة في مدينة كرمانشاه غربي البلاد.